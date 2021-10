Queiroga vai palestrar em Lisboa sobre combate à pandemia; convite gerou polêmica

RF Raphael Felice

(crédito: Ed Alves/CB)

O convite da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para dar uma palestra em um evento da instituição, nesta terça-feira (26/10), gerou repercussão na imprensa e na comunidade acadêmica portuguesa. O chefe da pasta vai abordar o tema: “O combate do Brasil à Covid-19”.

Como seu nome consta entre o rol de propostas de indiciamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 por prevaricação e crime de epidemia, alguns dos veículos de imprensa mais importantes de Portugal noticiaram o fato e a ironia do tema escolhido. O site de notícias da rádio TSF, por exemplo, escreveu: “Ministro brasileiro acusado de crimes na pandemia será orador na Universidade de Lisboa”.

Além das acusações na CPI da Covid, Queiroga, que é médico, vem fazendo discursos na contramão do que é defendido pela comunidade acadêmica em todo o mundo, como desobrigatoriedade do uso de máscaras e até da vacinação, além de ter sugerido o uso de substâncias ineficazes no tratamento da covid em evento da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Diante da polêmica em chamar um ministro investigado por prevaricação e por crime de epidemia, a FMUL emitiu um comunicado em sua página oficial na internet, no qual o diretor Fausto Pinto justifica o convite. Segundo o professor, Queiroga foi chamado no âmbito acadêmico e por ser "um médico cardiologista, ministro da Saúde dum país amigo". Pinto ressalta ainda que a escolha de palestrar sobre o combate à pandemia foi do próprio ministro.

Como estará na capital de Portugal nesta semana para participar do evento, o chefe da pasta da Saúde não terá agenda em Brasília. Queiroga irá aproveitar a viagem para a Europa e também vai passar pelas cidades de Oxford, Cambridge e Londres, no Reino Unido, para visitar institutos de pesquisa e participar de reuniões.