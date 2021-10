Veja vídeo: Manifestantes protestam contra Queiroga em universidade de Lisboa

CN Cristiane Noberto

(crédito: Ed Alves/CB)

Em meio a acusações da CPI da Covid, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi recebido na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa na manhã desta terça-feira (26/10) com protestos de brasileiros. O ministro foi convidado para palestrar sobre as "ações do Brasil no enfrentamento da covid-19".

O Coletivo Andorinha - Frente Democrática Brasileira de Lisboa convocou a ação ao saber que a faculdade manteve o convite ao cardiologista.

"Lamentável postura de um instituição de ensino que, ao evocar liberdade acadêmica, promove um cúmplice da morte de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras. Por este motivo, estaremos presentes, recebendo o Ministro da Morte do modo que ele merece, como já divulgado anteriormente”, escreveu o movimento em sua página no Facebook.

Veja o vídeo: