Girão pede que CPI da Covid seja investigada por prevaricação

RF Raphael Felice

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) diminuiu a responsabilidade de Jair Bolsonaro (sem partido) em meio à pandemia e criticou o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 ao apresentar voto em separado, nesta terça-feira (26/10).

Girão pede que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue a própria CPI por prevaricação por não ter se aprofundado em casos de corrupção dentro dos estados durante a pandemia. "A CPI entrega à nação um relatório parcial, incoerente e voltado para o desgaste de um governo federal com vistas ao pleito eleitoral, sem investigar os desvios ocorridos em estados e municípios”, disse o senador.

Apesar de mencionar que a administração federal também cometeu erros, Girão afirma que Bolsonaro tentou, ainda no início da pandemia, realizar uma União Nacional, mas que o presidente foi impedido por outros atores. Nesta hora, ele cita o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O senador cearense concorda que "faltou empatia" do presidente Bolsonaro em algum momento, mas disse que a postura não foi exclusiva do presidente.