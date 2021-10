Senador critica "produção de charlatões" liderada por Bolsonaro na pandemia

RF Raphael Felice

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Otto Alencar (PSD-BA), que é médico de carreira, afirmou durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, nesta terça-feira (26/10) que, entre os crimes apontados a Bolsonaro no relatório de Renan Calheiros (MDB-AL), teve um que se encaixou “perfeitamente”, o de charlatanismo.

“Quando se define charlatanismo ou charlatão, ao pé da letra, a tradução disso é mercador de drogas de elixir, que propagandeia esse medicamento sem nenhuma formação na área de saúde enganando o público. E devo dizer, senador Renan, que na história do Brasil e talvez da humanidade, eu nunca vi uma formação tão grande de charlatões e charlatães, como aconteceu agora, capitaneado e liderado pelo próprio presidente da República, quando ele pega a caixa de hidroxicloroquina e receita, irresponsavelmente, para o Brasil”, afirmou o médico.

Segundo o senador Otto, o presidente permanece com a mesma atitude e isso culminou na última fala do presidente em sua live no dia 21 de outubro, quando Bolsonaro relacionou as vacinas contra a covid ao acometimento da síndrome de imunodeficiência, a aids.

“Ele diz que as vacinas dadas ao povo brasileiro [...] podem causar a aids, que é causada por um vírus, completamente diferente, chamado HIV. E que não tem nenhuma ligação com o vírus causador da Covid-19, que é o coronavírus do grupo beta. Essa foi uma mentira para a população brasileira assistir aquele momento muito ruim do presidente da República”, concluiu Otto Alencar.