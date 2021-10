CPI DA COVID

Bolsonaro ironiza CPI: "Tinha 11 crimes, passou para 9. Obrigado, CPI" Mais cedo, presidente afirmou que relatório final aprovado pela CPI na terça-feira (26/10) é "palhaçada". Chefe do Executivo insinuou vingança por parte do relator Renan Calheiros (MDB-AL), porque governo apoiou Alcolumbre na disputa pela presidência do Senado em 2019