Maduro chama Bolsonaro de "imbecil" por associar vacina e Aids

BL Bernardo Lima*

(crédito: Yuri CORTEZ / AFP)

O presidente venezuelano Nicolás Maduro chamou Jair Bolsonaro (sem partido) de “imbecil” e "palhaço", após o presidente brasileiro ter associado a vacina contra a covid-19 à transmissão da Aids.

“O imbecil do Jair Bolsonaro — imbecil, palhaço — disse ontem uma estupidez típica de um direitista, desqualificado. Ele disse que as vacinas contra o coronavírus, quando aplicadas, causavam Aids”, disse Maduro, em discurso transmitido pela TV estatal venezuelana Venezoelana de Televisión.

Maduro afirmou ainda que “Bolsonaro, todos os dias, passa seu tempo falando mal da Venezuela, em vez de se dedicar a governar e atender o povo. O Brasil atingiu 600 mil mortes pelo coronavírus”.

O venezuelano se referia ao vídeo transmitido por Bolsonaro na última quinta-feira (21), em que o presidente citou um falso relatório do governo do Reino Unido para fazer uma associação falsa entre a vacina contra a covid-19 e a Aids.

O próprio governo britânico desmentiu a informação contida no tal relatório, que foi inventada por um site que divulga notícias falsas e teorias da conspiração.

Na noite de segunda-feira (25), o Youtube suspendeu o canal do presidente Jair Bolsonaro por uma semana e derrubou a live.

O Facebook retirou do ar o vídeo, que também foi transmitido na rede social. A justificativa é de que o conteúdo publicado por Bolsonaro vai contra as políticas da plataforma, que "não permitem alegações de que as vacinas de covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas". O Instagram, que pertence ao mesmo grupo de empresas, também retirou a gravação da live do ar.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro