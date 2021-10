"Tudo é homofobia ou feminismo", diz Bolsonaro sobre punição a Maurício Souza

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Instagram)

O presidente Jair Bolsonaro ironizou nesta quarta-feira (27/10) a decisão do Minas Tênis Clube de afastar o central Maurício Souza, após o jogador de vôlei publicar postagens com teor homofóbico. O chefe do Executivo afirmou, de forma irônica, que "tudo é homofobia" ou "feminismo". O comentário ocorreu enquanto Bolsonaro esperava o início de uma entrevista na Jovem Pan ao ouvir a notícia sobre o afastamento do jogador, antes da demissão do atleta.

"Impressionante, né? Tudo é homofobia, tudo é feminismo", comentou. Maurício Souza é um apoiador declarado de Bolsonaro e já foi recebido por ele no Palácio do Planalto.

O Minas Tênis Clube primeiro posicionou-se defendendo a liberdade dos atletas e apenas aplicou punição. Mas Maurício Souza foi demitido após pressão dos dois principais patrocinadores do time. O jogador, que defendeu a Seleção Brasileira de vôlei nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, criticou o anúncio da DC Comics que divulgou, em 12 de outubro, a bissexualidade do novo Super-Homem nas próximas edições dos quadrinhos. O atleta também será multado pelo clube e terá de se retratar.

"Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar...", comentou, ao republicar a imagem de divulgação dos quadrinhos em que aparecem dois rapazes, sendo um deles o novo Super-Homem, se beijando.



https://www.correiobraziliense.com.br/esportes/2021/10/4958540-punicao-aumenta-e-minas-demite-mauricio-souza-apos-postagem-homofobica.html