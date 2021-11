Governadores vão fazer apelo ambiental à COP26

FS Fernanda Strickland

(crédito: Governo do Estado de São Paulo/D)

Ao menos 13 governadores confirmaram participação na 26ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, a COP 26, que começou ontem em Glasgow, na Escócia, e vai até 12 de novembro. Parte dessas autoridades integra o Consórcio Brasil Verde, iniciativa criada recentemente por governadores para atuar em conjunto na promoção de ações de enfrentamento às mudanças climáticas e também para que possam fazer uma interlocução direta dos governos locais com lideranças internacionais.



Até o momento o Brasil Verde tem 22 chefes estaduais e é presidido pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que estará na conferência em Glasgow e tem, entre suas missões na viagem, apresentar o novo grupo à comunidade internacional.



O presidente Jair Bolsonaro não participará da conferência. “É uma estratégia nossa, o nosso ministro do Meio Ambiente (Joaquim Leite) vai (comparecer). E é um local que nós já assumimos compromisso, estamos cumprindo”, disse em entrevista à TV A Crítica.

O governo federal será representado pelos ministros do Meio Ambiente, das Comunicações (Fábio Faria) e das Minas e Energia (Bento Albuquerque).



Segundo o cientista político e advogado Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, a ausência do governante brasileiro na COP reforça a imagem ruim do país no tocante ao meio ambiente. “O Brasil deveria assumir um papel de protagonismo na pauta climática. A ausência do presidente dá a entender que o governo está dando de ombros para o assunto, quando, na verdade, o país deveria ser um dos líderes na importantíssima negociação envolvendo o artigo 6 do Acordo de Paris, dentre outros mecanismos para contenção da crise climática”, explicou.



Os 13 governadores que confirmaram presença na COP 26 são: Gladson Cameli (Republicanos-AC), Camilo Santana (PT-CE), Renato Casagrande (PSB-ES), Mauro Mendes (DEM-MT), Romeu Zema (Novo-MG), Helder Barbalho (MDB-PA), Paulo Câmara (PSB-PE), Wellington Dias (PT-PI), Fátima Bezerra (PT-RN), Eduardo Leite (PSDB-RS), Marcos Rocha (PSL-RO), Carlos Moisés (PSL-SC) e João Doria (PSDB-SP).