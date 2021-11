EUA elogiam meta anunciada pelo Brasil na COP26

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: FILIPPO MONTEFORTE)

O enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, elogiou, nesta segunda-feira (1/11), o compromisso anunciado pelo governo brasileiro, durante a 26ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP26), para a redução na emissão de gases e no desmatamento ilegal. Em mensagem publicada no perfil oficial do governo dos EUA, Kerry disse estar "ansioso" para trabalhar junto com o Brasil.

"Saudamos os novos compromissos do Brasil para acabar com o desmatamento ilegal até 2028, alcançar uma redução significativa de 50% de GEE até 2030 e atingir zero líquido até 2050. Isso adiciona um impulso crucial ao movimento global para combater o #ClimateCrisis. Estamos ansiosos para trabalhar juntos!", escreveu a autoridade americana.

O Brasil anunciou, no domingo (31/10), a meta de reduzir pela metade a emissão de gases de efeito estufa até 2030. O anúncio foi feito em Brasília, por meio de um pronunciamento do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que foi transmitido no Pavilhão Brasil, instalado na COP26, realizada em Glasgow, na Escócia.

"Apresentamos hoje uma nova meta climática, mais ambiciosa, passando de 43% (na redução da emissão de gases estufa) para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26", afirmou o ministro. Joaquim Leite estará presencialmente no evento no próximo sábado (6/11).

O titular do Meio Ambiente disse que "as contribuições do Brasil para superar os desafios estão postas" e que "não faltará empenho do governo federal para chegarmos num resultado positivo para o Brasil e o mundo".

Pouco antes do anúncio de Leite, foi exibido no evento um vídeo gravado pelo presidente Jair Bolsonaro, em que ele diz que os "bons resultados até 2020" permitiriam ao país apresentar metas climáticas "mais ambiciosas".

"Temos que agir com responsabilidade buscando soluções reais para uma transição que se faz urgente. Vamos oferecer melhor qualidade de vida a todos os brasileiros. Assim vamos contribuir para melhorar a qualidade de vida em todo o planeta. Repito minha mensagem a todos que participam da COP26 e ao povo brasileiro. O Brasil é parte da solução para superar esse desafio global. Os resultados alcançados pelo nosso país até 2020 demonstram que podemos ser ainda mais ambiciosos", declarou Bolsonaro.

O presidente brasileiro não está entre os 117 chefes de Estado e autoridades que participam das discussões iniciais da conferência. A decisão de não participar foi dele próprio, que disse que se tratava de uma "estratégia nossa".