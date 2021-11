Wagner Moura: "Lula precisa ser empurrado para um progressismo maior"

O ator e diretor Wagner Moura afirmou, na noite desta segunda (1º/11), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa ser "empurrado para um lugar de progressismo maior" por pessoas mais jovens da esquerda.

"Lula é um líder fundamental da esquerda no Brasil. Mas, nós temos que empurrar Lula para um lugar de progressismo maior. Lula é um senhor de idade, com todo respeito à história dele. Mas, nós temos falar dos congressistas 20, 21 anos, povo trans, pretos, mulheres...", disse o diretor de Marighella (2019),em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

