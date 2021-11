Câmara marca votação da PEC dos Precatórios para fim da tarde desta quarta

IM Israel Medeiros CN Cristiane Noberto

(crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados marcou para as 18h desta quarta-feira (3/11) a votação da PEC 23/2021, que altera a regra dos pagamentos de precatórios. A proposta é a principal aposta do governo para pagar o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família e tentar recuperar popularidade para 2022.

Com isso, deputados que ainda não chegaram a Brasília do feriado terão tempo de participar da deliberação no Plenário e formar o quórum que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) ,precisa para votar a PEC. Parlamentares disseram ontem que Lira orientou os deputados a registrarem presença ainda de manhã.

Por ser uma Proposta de Emenda à Constituição, é necessário o apoio de ao menos 308 dos 513 deputados em dois turnos de votação. Em um almoço que ocorre agora na residência oficial de Lira com líderes partidários, tanto o presidente da Casa quanto o governo estão tentando medir a temperatura e conseguir apoio para o projeto, que desagrada desde a oposição à direita liberal.

Ao Correio, o líder do Novo na Câmara, deputado Paulo Ganime (SP), disse que não foi convidado para o encontro. A liderança do governo está otimista que conseguirá votar o projeto hoje, mas a tendência é que, se o tema começar a ser discutido na noite desta quarta, a discussão avance pela madrugada.