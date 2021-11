'Temos votos para aprovar a PEC dos precatórios', diz Ricardo Barros

IM Israel Medeiros CN Cristiane Noberto

(crédito: EVARISTO SA)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já tem os votos necessários para aprovar a PEC dos Precatórios em sessão marcada para esta quarta-feira (3/11), às 18h. É o que garantiu o líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR), após uma reunião com líderes da base na casa de Lira.

"Nós achamos que vamos ter uma boa quantidade de votos para aprovar a PEC dos Precatórios hoje em primeiro e segundo turno", disse. Quando questionado sobre quantos votos estavam garantidos, Barros disse "o suficiente para aprovação".

Segundo ele, o governo continua trabalhando com o plano A, de aprovar a PEC dos Precatórios hoje e enviá-la para o Senado na sequência. Na semana passada, o Ministério da Economia jogou a responsabilidade para o Congresso e disse que o governo só trabalha com a possibilidade de aprovação da PEC para bancar o Auxílio Brasil.

"Nós fizemos uma boa reunião com os líderes da base, temos uma boa contagem de presença aqui em Brasília e estamos trabalhando agora os votos. Alguns estão pedindo para ver o parcelamento do Fundef. O relator, Hugo Motta, está, então, conversando com os governadores, com os deputados, com as bancadas que são mais ligadas à educação, que estão se comprometendo a votar se houver essa possibilidade", pontuou.

Não há, segundo Barros, acordo firmado com a oposição, mas ele disse que Lira e a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, estão conversando para chegar a isso. Antes dele, o deputado Ubiratan Sanderson (PSL-RS) disse que um acordo sobre o pagamento de precatórios do Fundef poderia reverter os votos contrários de alguns partidos como PDT e PSB.

Desde o dia 26 de outubro todas as sessões estão ocorrendo apenas presencialmente, o que dificultou a aprovação. Na semana passada, cerca de 50 deputados levaram falta por não aparecerem para votar. "Nós estamos trabalhando, temos um bom quórum, alguns deputados vão chegar lá pelas 19h", avisou Barros.