Bolsonaro critica protestos na Europa e diz que Brasil é bem recebido no mundo

CN Cristiane Noberto

(crédito: Crédito:José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou os protestos realizados contra ele enquanto estava na Europa. De acordo com o mandatário, as manifestações foram realizadas por brasileiros pagos. As declarações foram feitas nesta sexta-feira (5/11) em Ponta Grossa (PR), durante a formalização da entrega da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Ele também anunciou cessão de terras da União no município de Paranaguá.

“Nós brasileiros sempre somos muito bem recebidos no mundo. Em dado momento eu pisei no pé da Angela Merkel e ela disse: só podia ser você, fiquei feliz porque ela me reconheceu. Na noite, eu e ela conversamos por quase 40 minutos, e ela é completamente diferente do que a gente vê na TV. No final, se tivesse uma banda ali, eu teria dançado com ela. Ela [Merkel] é muito diferente do que pensam dela, assim como muitos pensam de mim aí fora”, disse.

Segundo o presidente, os estrangeiros reconhecem os brasileiros e gostam do Brasil. “Cada vez mais eles estão entendendo a importância do Brasil. Muitos são alimentados por nós, e são providos por vocês, do agronegócio. Nós somos exemplo, somos solução para o mundo e não problema. No espectro mundial, o Brasil tem menos de 2% de emissões do efeito estufa. Do nosso território, apenas 9% são para a agricultura, 19% para a pecuária e nossa Amazônia é preservada. Todos os protestos que recebi eram de brasileiros. É impressionante. O cara sai daqui bancado por alguém para fazer isso. Por isso eu passei a sair pelos fundos do hotel, não ia ficar dando alarde para meia dúzia e a imprensa histérica. Saímos pelos fundos do hotel, e fomos comer uma pizza, e olha a crítica que recebi: 'na pizzaria trocou um café por coca-cola. Não pedi tubaína porque não tinha”, criticou.