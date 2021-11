"Me interessa desvendar o caso Marielle", afirma Bolsonaro no Paraná

CN Cristiane Noberto

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que tem interesse em desvendar o caso envolvendo a ex-vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros em 2018. O chefe do Executivo fez as afirmações nesta sexta-feira (5/11), quando citou a reabertura do atentado a faca sofrido por ele durante as eleições daquele ano. Ele está em Ponta Grossa (PR) na entrega da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

“Não queremos a verdade por revanchismo, me interessa desvendar o caso Marielle, me interessa desvendar o caso Bolsonaro em Juiz de Fora. Temos a verdade. Isso é salutar para todos nós. A verdade tem que ser o nosso norte”, disse.

O presidente ainda aproveitou para criticar o ex-juiz Sergio Moro, mesmo sem citá-lo nominalmente. “Agora a Polícia Federal tem um bom comandante, um bom ministro da Justiça, diferente do passado”, afirmou.