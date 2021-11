Bolsonaro diz que pagamentos de precatórios foi orquestrado para desgastá-lo

CN Cristiane Noberto

“Um decreto errado, um voto errado do parlamentar, vocês pagam uma conta enorme como estamos votando a questão dos precatórios”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta sexta-feira (5/11). O mandatário discursou no segundo compromisso do dia, na entrega de títulos de propriedade para famílias assentadas, em Castro (PR).

“Dívidas de 30 anos, botaram no meu colo para pagar ano que vem. Estamos em negociação com a câmara, tivemos uma vitória apertada nesta semana, para parcelar os precatórios. Queremos pagar dívidas mas não dessa forma. É injustiça para comigo, parece que foi orquestrado para me desgastar”, afirmou frente a dezenas de famílias.

Segundo o mandatário, a interlocução com o pagamento visa minimizar os efeitos aos cidadãos. “Estamos tendo apoio do parlamento agora para que vocês não sofram. Durante a pandemia, eu estive no meio do povo. Não podia ficar lá no palácio do planalto cheio de mordomia com um milhão de latas de leite condensado”, ironizou.