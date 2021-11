Bolsonaro publica nota de pesar pela morte de Marília Mendonça

CG Camilla Germano

(crédito: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por meio de suas redes sociais, divulgou uma nota de pesar pela morte da cantora Marília Mendonça, nesta sexta-feira (05/11).

No texto, Bolsonaro afirma que o país inteiro recebe em choque a notícia e que o sentimento após a morte da cantora é de que se perdeu alguém muito próximo, já que ela sempre esteve presente na vida de todos por meio de suas canções.

“Neste momento de profunda dor e tristeza peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim. E que Deus conforte a todos”, afirma.

Morte trágica



Marília Mendonça morreu aos 26 anos após o avião em que fazia viagem caiu na cidade de Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A cantora realizaria shows em Caratinga e Ouro Branco neste final de semana.

Além de Marília, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto.

A morte de Marília e de todos os tripulantes foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. "Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos", diz em nota.