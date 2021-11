Randolfe colhe assinaturas para abrir "CPI do Bolsolão" sobre o orçamento secreto

PG Pedro Grigori

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Após a conclusão dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito (CPI) da covid-19, uma nova investigação desponta no horizonte do Senado Federal. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou as redes sociais nesta terça-feira (9/11) para informar que está colhendo assinaturas para abrir a “CPI do Bolsolão”.

A investigação será focada nos pagamentos das emendas do relator, o chamado "orçamento secreto". A liberação das verbas vem sendo utilizada para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ganhar apoio em votações importantes. No dia anterior ao primeiro turno da PEC dos Precatórios, por exemplo, o Governo Federal liberou R$ 1,2 bilhão em emendas do relator.

ATENÇÃO! Começamos a reunir assinaturas para aprovar a criação da CPI do Orçamento Secreto (CPI do Bolsolão)! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 9, 2021

Na prática, a destinação dos recursos das emendas do relator é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. Por isso, esses repasses são alvo de críticas de especialistas. Nesta terça-feira (9/11), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria por suspender as emendas do relator.

Formação da CPI



Para tirar a CPI do papel, Randolfe terá que repetir o processo que fez quando instaurou a CPI da Covid. É preciso colher, pelo menos, 27 assinaturas dos senadores para que o requerimento seja lido em plenário pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que pode dificultar o processo, como ocorreu na última comissão.