Flávio Bolsonaro comemora decisão do STJ de encerrar investigações das "rachadinhas"

TA Tainá Andrade

(crédito: CB/D.A. Press)

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota) comemorou nas rede social a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pelo fim das investigações do esquema das rachadinhas. Ele classificou como o caso como “perseguição” de membros do Ministério Público Federal (MPF) ao governo Bolsonaro. O senador agradeceu a quem esteve ao lado dele no que chamou de “fase mais difícil” da vida.

“Após quase três anos de investigação ilegal e que, mesmo ante as inúmeras arbitrariedades, vazamentos e covardias, nada foi encontrado contra mim, justiça finalmente foi feita”, escreveu em uma seqüência de tweets, ilustrados pela imagem da autoridade com a cabeça encostada no Muro das Lamentações, em Jerusalém.

Após quase três anos de investigação ilegal e que, mesmo ante as inúmeras arbitrariedades, vazamentos e covardias, nada foi encontrado contra mim, justiça finalmente foi feita. pic.twitter.com/BS9TvBDK4n — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 9, 2021

Entre os comentários, opositores se manifestaram e compararam sua inocência a de Lula. “Você é tão inocente quanto Lula. Espero que um dia a justiça seja feita”, disse um deles.



Decisão

Por decisão de quatro votos a um, definidos pela quinta turma do tribunal, a investigação das rachadinhas, contra o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), foi suspensa. Os ministros acolheram pedido da defesa, no qual alegavam que o senador, à época deputado estadual, possuía foro privilegiado, por ter feito um "mandato cruzado".