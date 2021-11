Bolsonaro deve fechar acordo de filiação com PL nesta quarta-feira (10)

CN Cristiane Noberto

(crédito: Reprodução)

Há dois anos sem partido, o presidente Jair Bolsonaro irá fechar acordos de filiação com o PL nesta quarta-feira (10/11). Segundo o mandatário, o martelo deverá ser batido hoje. As declarações foram concedidas nesta manhã, à Rádio Cultura FM (ES).

Apesar de não confirmar a ida à legenda, o presidente disse que está “99,9% fechado e depende da última conversa hoje, mas está bem encaminhado”. O mandatário ainda afirmou que o maior impasse está na cidade de São Paulo.

“Hoje vou conversar com Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, e eu acho que nós temos que bater o martelo hoje. Temos que acertar um pequeno detalhe de São Paulo. Com todo respeito ao Espírito Santo, mas SP tem mais de 30 milhões de eleitores. Tem o segundo maior PIB do Brasil. Se eu vier a disputar a eleição, quero ter um candidato ao governo de São Paulo, ao Senado e uma boa bancada de indicados. Está faltando acertar esse pequeno detalhe com o Valdemar e a gente deve acertar hoje”, disse.