Pesquisa Genial/Quaest: aprovação de Bolsonaro atinge pior índice no ano

A jornalista Rosana Hessel publicou um texto, no Blog do Vicente, no Correio Braziliense, analisando os números da pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (10/11). Segundo os dados, 'a aprovação do governo Jair Bolsonaro (sem partido) atingiu o pior momento no ano. De acordo com o levantamento 69% das entrevistados acham que Bolsonaro não merece mais quatro anos de governo, em sintonia com a piora das perspectivas em relação à economia, uma vez que, para 73% dos entrevistados houve piora na situação econômica.'



Ainda conforme o texto, 'a 5ª edição da Pesquisa Genial/Quaest indicou que avaliação negativa do governo subiu de 53%, em outubro, para 56%, neste mês. Enquanto isso, a aprovação variou de 20% para 19% no mesmo período.'



"O levantamento constatou que Bolsonaro vem perdendo popularidade inclusive entre quem votou nele em 2018. Até agosto, 52% de seus eleitores avaliavam o atual governo como positivo, contra 15% que consideravam negativo. Agora, esses índices são 39% e 28%, respectivamente. Na primeira edição da sondagem, em julho, os percentuais de eleitores que consideraram o governo Bolsonaro negativo era 45% e positivo, 26%."



Os números da pesquisa também mostram quem está na frente na corrida eleitoral para o cargo de presidente da República, nas eleições que serão disputadas em 2022. "Enquanto a popularidade do atual inquilino do Alvorada cai, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), permanece na liderança em todos os cenários pesquisados, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Já a fatia que seria da terceira via encolhe."

