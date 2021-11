Álvaro Dias diz que, com Moro, Brasil deve institucionalizar Lava-Jato

RF Raphael Felice

(crédito: NELSON ALMEIDA)

Líder do Podemos no Senado Federal, Álvaro Dias afirmou durante evento de filiação do ex-juiz Sergio Moro no Centro de Convenções Ullysses Guimarães, em Brasília, nesta quarta-feira (10/11), que "barões e arautos da corrupção sequestram a narrativas" para colocar Moro como suspeito.



"Os barões da corrupção querem sequestrar a narrativa e afirmam que Sergio Moro julgou movido por interesses políticos. Não, que não venham dizer que Moro julgou por interesses políticos. Moro julgou pelo Brasil, pela democracia, julgou pelo país. Julgou e condenou aqueles que roubaram, não só os recursos públicos, mas as esperanças de uma vida melhor para o povo brasileiro. Que venha agora Moro, não para responder as narrativas dos arautos da corrupção. Vem para combater a corrupção. Vem porque tem coragem, vem por seu idealismo de continuar sua luta no combate à corrupção. Vem para institucionalizar a operação Lava-Jato como política permanente de combate à corrupção", afirmou.

Nesta quarta-feira, Moro assina a ficha de filiação do Podemos. Ele deve ser candidato à Presidência pela legenda.