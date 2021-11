Bolsonaro sobre PT nos precatórios: "Votou contra 17 milhões de famílias"

CN Cristiane Noberto

(crédito: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou os votos do PT contra a PEC dos Precatórios. De acordo com o chefe do Executivo, o partido “votou contra 17 milhões de famílias”. As declarações foram concedidas na manhã desta quarta-feira (10/11), em entrevista à Rádio Cultura FM (ES).

“Quando a gente propôs aqui dobrar o valor médio de R$ 192 [do Bolsa Família] para R$ 400 [do Auxílio Brasil], o partido dele [Lula] votou contra. Ou seja, o PT votou contra 17 milhões de famílias que poderão ganhar R$ 400 por mês. O que é triste. As pessoas defendem o pobre a vida toda e numa hora dessas são contra”, criticou.

Bolsonaro ainda lembrou quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o auxílio deveria ser de R$ 600. “Lula falou há poucas semanas que ele colocaria esse auxílio de R$ 600. Agora, de onde ia tirar esse dinheiro, ninguém sabe. Será que ia colocar a Casa da Moeda para fazer papel lá? Imprimir dinheiro?”, questionou.