Bolsonaro volta a falar em privatizar Petrobras e a chama de "monstrengo"

CN Cristiane Noberto

(crédito: Isac Nobrega/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar sobre sua pretensão de privatizar a Petrobras. De acordo com o chefe do Executivo, a estatal é um “monstrengo” que pratica monopólio. As declarações foram concedidas na manhã desta quarta-feira (10/11), à Rádio Cultura FM (ES).

“Não tenho ingerência sobre a Petrobras, tanto é que espero privatizar parte dela, né? E não é fácil. Mas já entrei em contato com a equipe econômica, porque a Petrobras é um monstrengo, uma coisa, uma estatal que tem monopólio e vive praticamente em função dela”, disse.

O presidente ainda voltou a dizer que a culpa da alta dos combustíveis são os impostos cobrados em cada estado. “Se eu diminuir para R$ 1 na Petrobras, vai levar 6 meses para abaixar na ponta da linha, porque a forma de arrecadar o ICMS ninguém acredita. Não estou jogando o povo contra os governadores. Estou mostrando a realidade. Nunca arrecadaram tanto como agora, com imposto de combustível”, afirmou.