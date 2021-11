Geraldo Alckmin pode ser vice de Lula na disputa presidencial

LP Luana Patriolino

(crédito: NELSON ALMEIDA)

A chapa Lula-Alckmin pode se tornar realidade nas eleições de 2022. De olho no próximo pleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) conversaram por telefone sobre a possibilidade de o tucano ser vice do petista na disputa pela Presidência da República no ano que vem. As informações são do portal O Antagonista.



Até o momento, nenhum dos dois se posicionou publicamente sobre o assunto. Interlocutores dizem que eles ficaram de aprofundar as negociações com suas equipes. O ex-governador tinha um compromisso prévio com o PSD de Gilberto Kassab, que planejava lançá-lo ao governo de São Paulo contra Rodrigo Garcia. Nessa nova configuração, caso se confirme, Márcio França (PSB) poderia virar o vice de Fernando Haddad (PT).

Fontes afirmam que Lula elogiou Alckmin. Segundo o ex-presidente, Geraldo possui experiência e estabilidade política, o que ajudaria na governabilidade. Por ser confiável, na visão do petista, Alckmin não se tornaria um centro de conspiração e sabotagem que desestabilizaria o governo. Os dois seguem sem pressa para finalizar as conversas sobre uma candidatura conjunta. O receio está em atropelar os rituais políticos.