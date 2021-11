Rodrigo Garcia não confirma desembarque do PL de aliança em SP

AE Agência Estado

(crédito: Site Rodrigo Garcia/Divulgação)

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), disse não ter conhecimento sobre um possível desembarque do PL da aliança formada em torno de sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes para a sigla poder consolidar o entendimento com o presidente Jair Bolsonaro.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ganhou "carta branca" dos dirigentes estaduais do partido para fechar a filiação de Bolsonaro. No entanto, o chefe do Executivo não quer ver a legenda no mesmo palanque de Garcia, correligionário do governador do Estado de São Paulo, João Doria. Até o momento, o PL está na base do governo paulista e já apalavrado com o vice-governador para 2022.

Questionado neste sábado sobre um possível desembarque, Garcia respondeu: "Não estou sabendo". Em seguida, o tucano lembrou que a aliança eleitoral é formada apenas na convenção do PSDB, marcada para julho de 2022. "Até lá, é só tentativa", acrescentou.

As declarações de Garcia foram dadas a jornalistas após a entrevista coletiva de imprensa convocada hoje em Brasília por João Doria, um dia antes das prévias que escolherão o candidato do PSDB à Presidência da República.