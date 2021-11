Decreto presidencial aprova novo estatuto do IBGE

AE Agência Estado

(crédito: Reprodução)

Nesta segunda-feira (22/11), o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou Decreto que aprova o novo Estatuto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O ato está publicado no Diário Oficial da União.

Em nota, a Secretaria Geral da Presidência da República diz que o Decreto adequa o estatuto à Lei básica dos órgãos da Presidência e dos ministérios.

"A medida é importante para promover a adequação do Estatuto do IBGE à organização básica atual dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, estabelecida pela Lei 13.844, de 2019, promover realocações internas de cargos em comissão e funções de confiança, e para remanejar cargos e funções de confiança para melhor organização dos processos de trabalho do IBGE", diz a Secretaria Geral.