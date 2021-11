Por que Lula não pagou?, diz Bolsonaro sobre precatórios a professores

CN Cristiane Noberto

(crédito: GIUSEPPE CACACE)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a esquerda cobra o pagamento da "professorinha", mas que a dívida, de mais de 20 anos, poderia ter sido paga no governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. As declarações foram concedidas na manhã desta segunda-feira (22/11) no cercadinho em frente ao Palácio do Planalto.

“Olha o que a esquerda faz: ah, ele não quer pagar a dívida da professorinha de 20 anos atrás. É verdade que é o dinheiro da professorinha de 20 anos atrás. Por que o Lula não pagou? Agora, botaram dívidas do FHC [Fernando Henrique Cardoso] até agora e botaram na minha conta imediatamente. Se deixar furar o teto, a gente paga, não tem problema nenhum", questionou o mandatário.

A PEC dos precatórios permite a destinação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb (antigo Fundo da Educação Básica - Fundef) para o pagamento de salários de profissionais da educação.