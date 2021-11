Bolsonaro diz que comparação de eleição a self-service gerou reclamação

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro relatou nesta terça-feira (23/11) reclamações a respeito de uma comparação feita por ele próprio sobre as eleições de 2022 a um self-service com comida estragada.



“Ontem eu falei uma coisa aqui que um cara ligou pra mim indignado. Eu falei: 'Ó, eleição é igual self-service, é o que tá na mesa. Às vezes tem um negócio estragado ali'. Pronto, ele disse que eu ofendi o pessoal do self-service no Brasil todo. Impressionante, né? Você não pode falar nada. Eu só não como o que não tem. Agora pra complicar: eu gosto de comer num pé sujo”, riu, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Na segunda-feira (22), sem citar nomes, o chefe do Executivo comparou os potenciais candidatos à Presidência com comida estragada. “O que eu vejo nas eleições é que é um self-service. Tem uns 10 produtos na mesa. Tem uns oito tóxicos, né? Tem uns oito estragados”.

Bolsonaro tem feito críticas diversas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos), que podem enfrentá-lo nas eleições do próximo ano.

“Quero ver ele (Moro) em um carro de som falando com o povo. Só isso e mais nada”, disse ontem o presidente.