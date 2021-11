Braga Netto defende "independência tecnológica das forças armadas" em evento

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: CSTM/Divulgação)

O ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, participou nesta terça-feira (23/11) da abertura da 10ª edição da Conferência de Sistemas e Tecnologia Militar (CSTM), realizada no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Na ocasião, Braga Netto defendeu uma "independência tecnológica das forças armadas” e disse que o fortalecimento da indústria da defesa é um dos objetivos da pasta, que comanda desde março de 2021.

"Desejo que essa conferência contribua para discussões e o entendimento da importância da autonomia tecnológica da indústria (da defesa) para ampliação das capacidades da defesa nacional, garantindo a dissuasão e manutenção da soberania, da liberdade e da nossa democracia", disse durante discurso na abertura do evento que vai até sexta-feira (26/11).

"O fortalecimento da indústria de defesa é um dos objetivos estratégicos do ministério, que contribui para uma das prioridades atuais do governo Bolsonaro, a recuperação da economia. Atualmente, o setor representa 4,7% do Produto Interno Bruto (PIB), gerando uma ordem de 2,9 milhões de empregos", completou.

Braga Netto ainda reforçou que, apesar dos desafios orçamentários vistos no momento de pandemia da covid-19, três campos se mantiveram prioritários para a Defesa: a área espacial, a nuclear e a cibernética. Outra autoridade presente no evento foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que discursou na abertura e irá participar de uma palestra.

O evento, que reúne fabricantes do setor da indústria militar e de segurança, terá a exposição de produtos, soluções e tecnologias do segmento, mas também uma agenda de palestrar para abordar questões relacionadas à Defesa e segurança no Brasil e no mundo.