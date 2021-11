Sob pressão, Alcolumbre agenda sabatina de André Mendonça para o STF

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Após ser alvo de pressões do governo, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), agendou para a próxima semana a sabatina do ex-advogado-geral da União André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O anúncio foi feito pelo parlamentar nesta quarta-feira (24/11). A sessão de avaliação ocorrerá entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro.

A indicação de André Mendonça foi feita em julho pelo presidente Jair Bolsonaro, mas, desde então, Alcolumbre vinha protelando o agendamento da sabatina.