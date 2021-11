Bolsonaro faz piada de cunho sexual ao rebater crítica: "Só não como o que não tem"

I Ingrid Soares CN Cristiane Noberto

(crédito: Reprodução / TV Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro fez mais uma piada de cunho sexual, nesta quarta-feira (24/11), durante a solenidade do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares ocorrida no Palácio do Planalto. O chefe do Executivo fez um trocadilho com a palavra “como”.

“Outro dia eu falei, né, que é um self service que tem uns oito produtos estragados. Levei uma reprimenda do presidente da Associação de Bares e Restaurantes. Poxa, tem que pedir palavra para tudo? Eu me amarro em comer num pé-sujo. Quanto mais gordurosa a comida, para mim, melhor. E, como militar…Não é ‘como militar’. E como militar, eu só não como o que não tem. Como qualquer negócio….Meu estômago está sempre roncando. Deixar bem, claro. Já vi que vou dormir na casa do cachorro hoje, né”, riu, em referência à primeira-dama, Michelle Bolsonaro que estava presente na cerimônia.

Ontem, Bolsonaro comentou que recebeu reclamações a respeito de uma comparação feita por ele próprio sobre as eleições de 2022 a um self-service com comida estragada.

“Eu falei uma coisa aqui que um cara ligou pra mim indignado. Eu falei: 'Ó, eleição é igual self-service, é o que tá na mesa. Às vezes tem um negócio estragado ali'. Pronto, ele disse que eu ofendi o pessoal do self-service no Brasil todo. Impressionante, né? Você não pode falar nada. Eu só não como o que não tem. Agora pra complicar: eu gosto de comer num pé sujo”, riu, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.

Na segunda-feira (22/11), sem citar nomes, o chefe do Executivo comparou os potenciais candidatos à Presidência com comida estragada. “O que eu vejo nas eleições é que é um self-service. Tem uns 10 produtos na mesa. Tem uns oito tóxicos, né? Tem uns oito estragados”.