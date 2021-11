Fechado com Moro, Santos Cruz se filia ao Podemos e pede fim da reeleição

RF Raphael Felice

(crédito: Ed. Alves)

O general Santos Cruz se filiou ao Podemos nesta quinta-feira (25/11), semanas após o ex-juiz, Sergio Moro assinar sua ficha de filiação do partido. O ex-ministro da Secretaria de Governo discursou ao lado da presidente nacional do partido, Renata Abreu (SP), do senador Álvaro Dias (PR), além de Moro, a quem o general demonstrou apoio ao projeto rumo ao Palácio do Planalto.

Entre os pontos de convergência com o ex-ministro da Justiça — seu contemporâneo durante o governo Bolsonaro —, Santos Cruz defendeu o fim da reeleição no Brasil, uma das promessas de Sergio Moro em seu início de pré-campanha. Segundo o general, a reeleição "distorceu" o processo político-eleitoral do país.

Uma das primeiras medidas é acabar com a reeleição, que está distorcendo todo o comportamento político. Nós estamos assistindo a isso. O dr. Sergio Moro falou que uma das primeiras medidas será acabar com a reeleição e eu concordo que essa é uma boa medida para o Brasil", disse.



Santos Cruz ressaltou ainda a importância de temas como, diálogo e transparência com reforços à democracia, que segundo o general, precisa ser "traduzida" para o bem da população brasileira.

Democracia significa aperfeiçoamento das instituições. As instituições não podem ser aparelhadas. Populismo não pode ser aceito. Nós precisamos traduzir o que é democracia e traduzir isso em água, alimentação, emprego, honestidade, boa administração, em transparência, em escola, em saúde. É nisso que precisa ser traduzido esse esforço em democracia.

