De olho em aliança, Moro manda mensagem para Doria e marca encontro em SP

CN Cristiane Noberto

(crédito: Governo de Sao Paulo/Divulgação)

Logo após o resultado das prévias do PSDB, ocorridas no sábado (28/11), o ex-juiz Sérgio Moro enviou uma mensagem ao governador de São Paulo, João Doria, para parabenizá-lo pela vitória. No conteúdo enviado via aplicativo, os políticos marcaram um encontro na semana que vem.

O movimento sinaliza as possíveis alianças que Doria pretende firmar para as eleições de 2022. O governador paulista afirma ser possível uma aliança com o ex-ministro da Justiça. “Sim, é possível [uma aliança]. Eu tenho boas relações com Sergio Moro e tenho respeito por ele, não haveria nenhuma razão para não manter relações com alguém que ajudou o Brasil, com alguém que contribuiu com a Lava Jato”, afirmou em entrevista à CNN.

Doria ainda elogiou os senadores Simone Tebet (MDB-MT) e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O governador afirmou que Tebet é “uma brilhante senadora da república”, e Pacheco tem “boa postura e bom equilíbrio”.

Próximo de Eduardo Leite

O ex-juiz também fez movimentos com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ainda durante as prévias do PSDB. O gaúcho foi convidado por Moro para participar de sua filiação ao Podemos, que ocorreu no dia 10 de novembro.

“Moro me convidou para o seu evento de filiação, mas um conflito de agendas me impediu de estar presente. Converso com Moro assim como converso com outros partidos e líderes políticos. Mas, qualquer avanço é prematuro neste momento. Meu foco é vencer as prévias e unir o PSDB para liderarmos o centro democrático a favor do Brasil”, disse Eduardo Leite.