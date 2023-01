Lula diz que Múcio continua e que Forças Armadas não são "poder moderador"

IS Ingrid Soares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (12/1) que o ministro da Defesa, José Múcio, permanecerá à frente da pasta. A declaração ocorreu durante entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.



“Quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da República. O José Múcio fui eu quem trouxe para cá. Ele vai continuar sendo meu ministro porque eu confio nele, relação histórica, tenho o mais profundo respeito por ele. Ele vai continuar", reiterou.

“Se eu tiver que tirar cada ministro a hora que ele comete um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil. Todos nós cometemos erros", emendou.

No comando da Defesa, Múcio vem sendo criticado por ter defendido uma solução negociada para desmobilizar os acampamentos de bolsonaristas radicais em frente aos quartéis. Ao assumir a pasta, ele chegou a dizer que os acampamentos eram "uma demonstração da democracia" e afirmou que tinha amigos e parentes participando das manifestações.



Papel das Forças Armadas

Lula também afirmou que as Forças Armadas não são poder moderador.



“Eu tenho a imagem das Forças Armadas de quando eu governei o país, e não tive nenhum problema. Os três comandantes ficaram com a Dilma, ela não trocou. É essa a imagem que eu tenho das Forças Armadas, uma Forças Armadas com seu papel definido na Constituição. As Forças Armadas não são poder morador como eles pensam que são. As Forças Armadas têm um papel na Constituição que é a defesa do povo brasileiro e da nossa soberania contra possíveis inimigos externos. É isso que é o papel das Forças Armadas. É isso que eu quero que eles façam bem feito, por isso que eu defendo que eles estejam bem armados, bem treinados”, concluiu.

