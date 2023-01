AGU pede bloqueio de R$ 6,5 milhões de suspeitos de financiar atos terroristas

VC Victor Correia

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Justiça Federal do Distrito Federal o bloqueio de R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas que teriam financiado o transporte de apoiadores extremistas de Jair Bolsonaro (PL) para Brasília no domingo (8/1). O dia foi marcado por atos terroristas e depredação das sedes dos Três Poderes.

O valor será usado para o reparo dos danos ao patrimônio público causado pelos vândalos, caso haja condenação pelos atos. A avaliação dos prejuízos ainda está em andamento, e o montante poderá ser maior. Por enquanto, o valor considera apenas os R$ 3,5 milhões estimados pelo Senado Federal, e R$ 3,03 estimados pela Câmara dos Deputados. Não há estimativa ainda para o Planalto e para o Supremo Tribunal Federal (STF) — prédio mais avariado.

"Ameaça real ao regime democrático brasileiro"

O pedido de medida cautelar apresentado pela AGU argumenta que os envolvidos no financiamento dos atos devem responder junto com os extremistas que depredaram a Esplanada. "A aglomeração de pessoas com fins não pacíficos só foi possível graças ao financiamento e atuação das pessoas listadas no polo passivo, o que culminou nos atos de vandalismo às dependências dos três Poderes da República", diz o documento.

Entre os danos citados está a quebra de computadores, mesas, cadeiras, os vidros das fachadas e das obras de arte e objetos de valor inestimável armazenados nos locais.

O bloqueio inclui imóveis, veículos, valores financeiros em contas, entre outros bens, e seus alvos foram definidos com base em dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Estão incluídos apenas pessoas e empresas que contrataram os ônibus apreendidos pelo transporte de extremistas a Brasília.

Segundo a AGU, a medida cautelar é necessária devido à "gravidade dos fatos praticado e nos quais os réus se envolveram", já que "implicaram ameaça real ao regime democrático brasileiro". O objetivo da ação é assegurar a eficácia de uma eventual condenação de ressarcimento no futuro, pelos danos praticados.

Confira a lista dos alvos que tiveram bens bloqueados:

Pessoas jurídicas

Alves Transportes LTDA

Associação Direita Cornélio Procópio

Gran Brasil Viagens e Turismo LTDA

Primavera Tur Transporte Eireli

RV da Silva Serviços Florestais LTDA

Sindicato Rural de Castro

Squad Viagens e Turismo LTDA

Pessoas físicas

Adailton Gomes Vidal

Ademir Luis Graeff

Adoilto Fernandes Coronel

Adriane de Casia Schmatz Hagemann

Adriano Luis Cansi

Alathea Veruska

Amir Roberto El Dine

Aparecida Solange Zanini

Bruno Marcos de Souza Campos

Carlos Eduardo Oliveira

Cesar Pagatini

Claudia Reis de Andrade

Daniela Bernardo Bussolotti

Dyego Primolan Rocha

Fernando Jose Ribeiro Casaca

Franciely Sulamita de Faria

Genival Jose da Silva

Hilma Schumacher

Jasson Ferreira Lima

Jean Franco de Souza

João Carlos Baldan

Jorge Rodrigues Cunha

José de Oliveira

José Roberto Bacarin

Josiany Duque Gomes Simas

Leomar Schinemann

Marcelo Panho

Márcia Regina Rodrigues

Márcio Vinicius Carvalho Coelho

Marco Antonio de Souza

Marcos Oliveira Queiroz

Marlon Diego de Oliveira

Michely Paiva Alves

Mônica Regina Antoniazi

Nelma Barros Braga Perovani

Nelson Eufrosino

Pablo Henrique da Silva Santos

Patrícia dos Santos Alberto Lima

Pedro Luis Kurunczi

Rafael da Silva

Rieny Munhoz Marcula

Rosangela de Macedo Souza

Ruti Machado da Silva

Sandra Nunes de Aquino

Sheila Mantovanni

Stefanus Alexssandro Franca Nogueira

Sulani da Luz Antunes Santos

Terezinha de Fátima Issa da Silva

Vanderson Alves Nunes

William Bonfim Norte

Yres Guimarães

Zilda Aparecida Dias

