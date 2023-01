Weber e Dino se reúnem no STF nesta sexta para falar sobre atos golpistas

KH Kelly Hekally - Especial para o Correio

(crédito: Isaac Amorim/MJSP.)

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, tem na agenda institucional da Corte desta sexta-feira (13/1) uma reunião agendada com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), às 14h30. A informação, dada pelo titular da pasta federal em coletiva de imprensa nesta manhã, foi confirmada pelo Correio com a assessoria do Supremo.

Na quinta-feira (12), o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também esteve no STF, com Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffolli.

Em publicação nas redes sociais, Rodrigo Pacheco disse que o encontro ocorreu para sua manifestação de “solidariedade em razão da invasão e dos ataques sofridos pelo Supremo, no último domingo, por uma minoria de extremistas”. “Dos ministros, ouvi relatos do planejamento da reparação dos danos ao edifício-sede, severamente vandalizado”, publicou.

No encontro, manifestei minha solidariedade em razão da invasão e dos ataques sofridos pelo Supremo, no último domingo, por uma minoria de extremistas. Dos ministros, ouvi relatos do planejamento da reparação dos danos ao edifício-sede, severamente vandalizado. pic.twitter.com/vcuz7jPdoG — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) January 13, 2023

Para o encontro de logo mais, Flávio Dino afirmou que planeja prestar solidariedade também, pelas mesmas razões. Na ocasião, deve ser entregue uma réplica da Constituição resgatada à ministra. A reunião acontece quatro dias após o presidente Lula (PT) ir, ao lado de Rosa Weber de braços dados, do Palácio do Planalto ao STF a pé, depois de se reunir com governadores, com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, Veneziano Vital (MDB-AL), primeira vice-presidente do Senado e que na ocasião representou Pacheco, e Augusto Aras, procurador-geral da República.

As articulações entre os chefes dos Poderes é uma resposta aos ataques criminosos realizados por bolsonaristas no último domingo (8). Até a publicação deste conteúdo não havia confirmação da participação de demais ministros do STF na agenda de Rosa Weber e Flávio Dino desta tarde.

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!