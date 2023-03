Presidente do Senado, Pacheco também cancela viagem à China

VC Victor Correia

(crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cancelou, neste sábado (25/3), sua viagem à China após decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de adiar a comitiva por recomendação médica. Lula está com um quadro leve de pneumonia bacteriana e viral, e foi recomendado a adiar a viagem até que o ciclo de transmissão do vírus respiratório passe.

"Fica cancelada a viagem do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à República Popular da China, tendo em vista que a missão que ele faria parte, comandada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi adiada. O presidente do Senado aproveita para estimar uma pronta recuperação ao presidente Lula", disse, em nota, a Presidência do Senado Federal.

Pacheco confirmou na última quinta-feira (23/3) a participação na comitiva presidencial, a convite de Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também foi chamado, mas desistiu da viagem. Além de Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e deputados da Frente Parlamentar Brasil/China também cancelaram suas viagens.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.