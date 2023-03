Após Lula, Fernando Haddad também decide adiar viagem à China

VC Victor Correia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adiou, neste sábado (25/3), sua viagem à China. O anúncio foi feito após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar adiamento da agenda, mais cedo, por conta do quadro de pneumonia.

"Em função do cancelamento da missão presidencial à China, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também não fará a viagem neste momento", disse, em nota, a assessoria do ministro.

O Planalto já avisou as autoridades chinesas sobre a mudança. Ainda não há uma nova data para a visita. O serviço médico do Planalto recomendou o adiamento da viagem "até que se encerre o ciclo de transmissão viral", já que Lula foi diagnosticado com uma broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A.

Uma comitiva do governo brasileiro já está na China, incluindo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que embarcou na segunda-feira (20/3). A viagem é uma das mais esperadas para Lula neste ano, marcando uma reaproximação com o país asiático e agendas estratégicas como cooperação em energia verde, agronegócio, infraestrutura e captação de investimentos.

Haddad aproveitaria o tempo com Lula durante a viagem para acertar detalhes sobre o novo arcabouço fiscal. A previsão inicial do ministro da Fazenda era de que o marco fosse apresentado antes da viagem à China, mas Lula anunciou na terça (21/3) que a medida só ficaria pronta após a agenda internacional. Com o adiamento, há a expectativa que o arcabouço seja adiantado.

