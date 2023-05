Poder

Carla Zambelli tem alta de hospital após ser internada com covid-19 e burnout O hospital informa que a deputada federal teve uma "agudização do quadro de fibromialgia", relacionado com burnout e covid-19 leve. Ela está com atestado de 30 dias e orientação para seguir tratamento, mas pedirá para participar de votações como se estivesse em missão oficial