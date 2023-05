Mauro Cid deve depor nesta segunda-feira em caso das joias sauditas

MA Mariana Albuqurque*

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens no governo Bolsonaro, tem um novo depoimento previsto nesta segunda-feira (22/5). Desta vez, no caso das joias dadas de presente por um príncipe saudita, que seriam destinadas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). A investigação é conduzida pela Superintendência da Polícia Federal (PF) em São Paulo. Cid é suspeito de ter atuado para conseguir recuperar essas joias.

O ex-ajudante de Jair Bolsonaro (PL) deve ser ouvido por videoconferência. Esta é a segunda vez que ele depõe no inquérito. Cid já foi ouvido no início do mês passado, quando confirmou que recebeu um pedido do ex-presidente para tentar reaver as joias retidas pela Receita Federal.

O tenente-coronel tem o direito de permanecer calado. Também investigado no caso de falsificação de dados no sistema do Ministério da Saúde, Mauro Cid optou por ficar em silêncio durante depoimento presencial na sede da PF em Brasília, na última quinta-feira (18). No inquérito, Cid é acusado de fraude em cartões de vacinação contra a covid-19.

