Justiça do DF anula posse de Jorge Viana como presidente da Apex

RF Raphael Felice

(crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Justiça do Distrito Federal anulou a posse do presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil), Jorge Viana. O ex-governador do Acre e ex-senador não é fluente em inglês, requisito obrigatório para ocupar a presidência da Apex.

A decisão liminar foi expedida pela juíza federal substituta, Diana Wanderlei, e atende a um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que questionou o cumprimento das condições obrigatórias para o governo nomear Viana.

Na decisão, a juíza ainda citou meios para Viana comprovar a fluência no idioma. “Para fins da declaração de prova, o juízo irá aceitar: Certificado de instituição privada com autorização de funcionamento no país para ministrar idioma em inglês. Com olhar atento às novas formas de ensino por profissional autônomo em plataformas on-line, declaração de 02 profissionais renomados no ensino do idioma, acostando, neste caso, os respectivos currículos profissionais”, diz um trecho da decisão.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.