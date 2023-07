Fernando Haddad diz que "reforma tributária não é Fla-Flu"

EL Edla Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou na tarde desta quinta-feira (6/7), o comportamento de integrantes do Partido Liberal (PL) que, reunidos hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, hostilizaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Viralizou nas redes sociais o vídeo em que o ex-chefe do Executivo interrompe a fala do governador, que passa a ser vaiado por políticos que estavam no encontro.

O que se dizia, nos bastidores do Congresso Nacional, era que Bolsonaro não gostou do fato de Tarcísio ter aparecido publicamente, ao lado de Haddad, apoiando a reforma tributária. “Quando um governador vem aqui [no ministério da Fazenda] e defende a reforma tributária, não está defendendo um partido ou governo, está defendendo um programa de país. Temos que despartidarizar, desideologizar e despolarizar o debate”, disse o ministro da Fazenda.

Ele acrescentou que tem conversado com vários governadores de maneira técnica e republicana.

“Não tem nada a ver com governo isso (a discussão em torno da reforma tributária). Isso tem a ver com o país. Não é Fla-Flu, a reforma tributária”, completou, em referência a rivalidade existente entre times de futebol.

Haddad passou a tarde em articulação com lideranças partidárias para dirimir dúvidas sobre o texto da reforma.Ao fazer a defesa de Tarcísio, Haddad disse que recebeu o governador, da mesma maneira como já o visitei no palácio dos Bandeirantes, “para tratar assunto de Estado”, assim como costuma sentar-se com o presidente do Banco Central, Roberto Santos Neto.

“Não são questões partidárias que estão sendo discutidas, não estamos discutindo essa política miúda. Estamos pensando as próximas gerações até porque o impacto dessa reforma vai se estender por décadas”, concluiu.





