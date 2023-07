Lula sobre Bolsonaro: "Brasil nunca teve alguém tão insano como presidente"

AB Aline Brito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "irresponsável" e afirmou que o ex-chefe do Executivo sabe que “vai receber muitos processos”. O petista fez a declaração ao comentar sobre a inelegibilidade do adversário político, a quem ele classificou como o mandatário mais “insano” que o país já teve. A fala de Lula ocorreu durante entrevista concedida ao SBT Brasil.

“Esse país, desde a Proclamação da República, nunca teve alguém tão insano exercendo o cargo de presidente. Nunca teve alguém tão insano, alguém de muita irresponsabilidade. Então os processos vão aparecendo agora”, opinou Lula. O presidente, ao ser questionado sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tornou Bolsonaro inelegível, reforçou que não discute decisões do judiciário.

Sobre os processos que Bolsonaro responde, Lula disse que o ex-presidente “sabe que vai ter muitos processos”. “Ele sabe que provocou muitos processos (...) E eu não julgo porque ele ainda tem a chance de recorrer desta decisão”, declarou.

Em relação aos reflexos que a inelegibilidade do adversário poderia causar no atual governo, Lula garantiu que não se preocupa com isso. “A mim não me preocupa. Esse é um problema da justiça com o ex-presidente, ele que contrate os seus advogados e se defenda. A minha preocupação não é com os processos do Bolsonaro, a minha preocupação é com os meus compromissos com o povo brasileiro que eu prometi durante a campanha. E eu quero cumprir todos eles”, finalizou.

