Procuradoria de SP pede para aumentar 80 vezes multa de Bolsonaro

A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo recorreu da ação em que pede uma multa por uma violação sanitária de Jair Bolsonaro (PL), por não usar máscara em duas motonetas realizadas, em São Paulo.

À época, o então presidente participou do evento sem usar máscara, infringindo as regras estabelecidas pelo governo paulista, sob a gestão de João Dória (PSDB).

Na primeira instância, Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 524,59 aos cofres públicos paulistas pela infração às normas sanitárias. Agora, o órgão quer que o ex-chefe do Executivo pague R$ 43.653, ou seja, 80 vezes a mais do que o originalmente estabelecido.

O pedido de aumento da multa ocorre em um momento delicado entre o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Bolsonaro, em especial após o apoio declarado do governador à reforma tributária do governo Lula que foi aprovada nesta quinta-feira (6/7).



