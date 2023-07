Abrasel comemora reforma tributária e diz que medida trará alívio ao setor

FS Fernanda Strickland

(crédito: Vítor Gripp/CB )

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) afirmou, nesta sexta-feira (7/7), que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, aprovada na quinta-feira (6), tratá alívio ao setor — que, segundo a entidade, corria o risco de ter um aumento de mais de 100% na carga de impostos para os empresários da área.

O presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, apontou a alíquota especial para bares e restaurantes como benéfica para o setor. “Para quem está no Simples [Nacional], nada muda. Porém, se fosse aplicada a alíquota cheia, de 25%, haveria um aumento estimado de mais de 100% para quem está nos regimes tributários de lucro real e lucro presumido, algo inadmissível", disse.

"Foi uma vitória importante, e vale destacar o trabalho do deputado Domingos Sávio (PL-MG), que lidera a Frente de Comércio e Serviços, do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que coordenou o grupo da reforma, com o apoio do ministro Fernando Haddad. É uma vitória que nos permite respirar, com a certeza de que o texto está mais de acordo com a importância do nosso setor para o país”, destacou Solmucci.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.