De volta ao Brasil, Jean Wyllys discursa na Parada LGBT+ de Brasília

Jean Wyllys e Fábio Félix na Parada LGBT+ de Brasília - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) discursou na Parada LGBT+ de Brasília, neste domingo (9/7), contra o avanço da extrema-direita no Brasil. Ele retornou ao país no final de junho, após ter aberto mão do mandato na Câmara dos Deputados e passado quatro anos no exterior devido às ameaças de morte que recebia.

Em um trio elétrico ao lado do deputado distrital Fábio Félix (Psol-DF), Jean fez uma fala contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Vamos nos unir nesse grande coro contra a extrema-direita, contra aqueles que querem a pobreza, que querem a desigualdade, aqueles que querem que voltemos pros armários. Não vamos voltar! Vamos amar”, disse Jean, que puxou um coro de “inelegível”, em referência a Bolsonaro, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ex-deputado também puxou uma vaia ao Pastor André Valadão — que nos últimos meses fez diversos ataques à comunidade, incluindo incitar a morte de pessoas LGBT+ — e disse que a Parada do Orgulho mostra que Brasília “não é uma cidade conservadora”.

O discurso na Parada do Orgulho de Brasília foi um dos primeiros eventos de Jean Wyllys desde o retorno ao Brasil. Na última quinta-feira (6), ele foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela primeira-dama, Janja da Silva, no Palácio do Planalto.

“Dia de dar um abraço apertado no nosso Jean Wyllys e dizer pessoalmente como é bom tê-lo de volta. O Brasil é seu!”, escreveu Janja no Twitter após o encontro.



