Carlos Bolsonaro ataca líder do próprio partido por criticar o pai

CB Correio Braziliense

(crédito: Renan Olaz/CMRJ - Paulo Sergio/Agência Câmara)

O vereador de São Paulo Carlos Bolsonaro (Republicanos) atacou, na noite de sábado (8/7), o presidente do próprio partido, o deputado Marcos Pereira (SP), após o líder criticar o pai do parlamentar, o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista ao O Globo após o desentendimento de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, Marcos afirmou que o ex-presidente está “isolado” politicamente “por causa do comportamento dele”, além de chamá-lo de "extrema direita”.

“Os episódios de hoje (quinta-feira) não isolam Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando pelo seu próprio comportamento. Entregou a eleição para o Lula por causa do comportamento dele”, disse o presidente do Republicanos.

Após a repercussão da fala, Carlos Bolsonaro fez um recorte da manchete com a declaração de Marcos e escreveu, no Twitter, criticou o líder. “Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam!", escreveu.

Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do Presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam! pic.twitter.com/5WYA8xIFC9 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 8, 2023

O vereador também tinha feito um comentário irônico em outra publicaç~çao que falava sobre a declaração de Marcos. “Tudo pela democracia!! Via a crença em Deus!”, escreveu.

Bolsonaro e Tarcísio passaram por um mal-estar durante uma reunião do PL na quinta-feira (6/7), quando o governador foi interrompido e hostilizado por várias pessoas ao tentar argumentar a favor da reforma tributária.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.