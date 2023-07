Por mais respeito, Parada do Orgulho movimenta Brasília neste domingo (9/7)

JE Júlia Eleutério

Para celebrar o amor e o respeito, Brasília recebe a 24° Parada do Orgulho, neste domingo (9/7). Reunindo milhares de pessoas no gramado em frente ao Congresso Nacional, o clima é de festa, alegria e liberdade. A celebração teve início às 14h. Pensando no público que irá participar do evento, o metrô e os ônibus terão horários ampliados.

Marcando presença pela primeira vez no evento, Jessica Nunes, 31 anos, e a sobrinha Maria Eduarda Nunes, 19 anos, estão com as expectativas altas para aproveitar o evento. "Acho que vai lotar e só tem gente legal que está de bem com a vida, bonita e alegre", comenta a estudante. "Eu tô muito animada por estar aqui", conta a tia.

Para as duas, o evento é um ato de resistência. Com bandeira e adesivos, elas se orgulham de poder participar do evento na capital federal. "A parada serve para representar e mostrar mais quem são as pessoas e como elas são", destaca a estudante. Jessica vai além e ressalta a importância de garantir a segurança e os direitos das pessoas LGBTQIAPN+. "Tornar as denúncias mais eficientes para que haja mais respeito e nós possamos nos sentir seguras", pontua a moradora do Núcleo Bandeirante.

O evento faz parte do festival LGBT Brasília Orgulho, que começou em 24 de junho e finaliza a edição deste ano com shows, balcão de empregos para a comunidade LGBT, oficinas de saúde e estandes para empreendedores.

A Parada do Orgulho LGBT marca o fim da programação do mês do orgulho na capital. Nascida em 1998, ela é a terceira parada do orgulho LGBT mais antiga do Brasil, além de ser a primeira parada zero carbono na América Latina. O festival tem uma consultoria especializada na área que contabilizará todo o carbono que o evento gerará e o número exato de árvores que deverão ser plantadas no Distrito Federal para mitigar o impacto ambiental causado.

Transporte público ampliado



Para melhor atender ao público que irá à Parada do Orgulho LGBTS de Brasília, o metrô do Distrito Federal terá o horário de funcionamento ampliado. Os trens circularão até as 22h30, sendo que, após as 19h, o embarque só poderá ser feito na estação Central com desembarque em todas as estações.

Além disso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) reforçará a circulação dos ônibus do sistema de transporte público coletivo que passam ou têm como destino a Rodoviária do Plano Piloto.

