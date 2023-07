Diretor da PF: 'Policial que quer ser candidato tem que ser exonerado'

VP Vinícius Prates

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), delegado Andrei Rodrigues, disse que irá propor, ainda neste semestre, um projeto para que impeça integrantes da corporação de se filiarem a partidos políticos.



Para o ele, os policiais federais que quiserem se candidatar devem ser exonerados e cumprir uma quarentena de pelo menos dois anos.



Em entrevista ao jornal O Globo, Rodrigues afirmou que a Polícia Federal não é lugar para "fazer política partidária" e destacou que "infelizmente, a instituição foi usada várias vezes". Para ele, isso pode afetar a democracia, "permitindo que o candidato se projete e use a instituição para proveito próprio".

O delegado também conta que regulou o uso do símbolo da corporação nas redes sociais "para fins pessoais e atividades não ligadas à instituição", com o objetivo de reduzir o uso indevido de imagem da Polícia Federal.

