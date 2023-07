Flávio Dino determina que a PF investigue discurso de Eduardo Bolsonaro

RS Renato Souza

(crédito: Ed Alves/CB)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, encaminhou à Polícia Federal um pedido de investigação sobre o discurso do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outras pessoas presentes em um ato pró-armamento realizado em Brasília. A manifestação ocorreu na Esplanada dos Ministérios, no domingo (9/7).

De acordo com Dino, existe indício de discurso de ódio e apologia a violência. "Determinei à Polícia Federal que faça análise dos discursos proferidos neste domingo em ato armamentista, realizado em Brasília. Objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, notadamente incitações ou apologias a atos criminosos", afirmou o ministro, nas redes sociais.

Durante a manifestação, que se concentrou em frente ao Congresso Nacional, Eduardo afirmou que "professor doutrinador é pior do que traficante". Ele fez as declarações em cima de um trio elétrico.

“Se tivermos uma geração de pais que prestem atenção na criação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles aprendem nas escolas, não vai ter espaço para professor doutrinador querer sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar nossos filhos para o mundo do crime”, disse o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aclamado pelos manifestantes, ele continuou com as afirmações. “Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Ele vai falar que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho e que a instituição chamada família tem que ser destruída”, completou.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.